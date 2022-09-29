Волейболист Волков: итальянцы сильнейшие в мире? Откуда вы знаете? Россия не участвовала

Олимпийский чемпион Лондона 2012 года по волейболу Александр Волков выделил ведущие страны в мировом волейболе и прокомментировал итоги чемпионата мира без участия России.

«Ведущая мировая школа волейбола? Олимпиаду выигрывали американцы, сербы, наши, бразильцы, теперь французы. И все эти школы можно назвать лучшими! Здесь очень сложно выделять какую-то конкретную. Все они находятся примерно на одном уровне. Все решают несколько очков в определенных турнирах. Какой-то из них выиграла одна страна, следующий – другая.

Минус от того, что сейчас происходит, когда медали распределяются медали без нашего участия. Им самим это интересно? Они считают себя сильнее на том уровне без участия России? Практически всегда наша сборная была в тройке-четверке и всегда боролась за медали, часто играла в финалах. Сейчас финалы проходят без России, о чём мы можем говорить? Называть итальянцев сильнейшими в мире? Откуда вы знаете? Россия не участвовала в последнем чемпионате мира. К сожалению, так происходит и не зависит от нас. Печально, что все это коснулось спорта», — приводит слова Волкова «Татар-информ».