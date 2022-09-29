Ирина Винер: не думаю, что в 2024 году российских спортсменов допустят до Олимпиады

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирина Винер поделилась мнением о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпиаде.

«Сейчас я не думаю, что в 2024 году российских спортсменов допустят до Олимпиады, учитывая, что творится. Но человек предполагает, а бог располагает. Могут случиться различные моменты, которые поспособствуют этому. Что касается 2028 года, то он, с одной стороны, ещё за горами.

Но в художественной гимнастике мы ни в коем случае не сбавили обороты. Наоборот, сделали новую программу для наших спортсменок, и они прогрессируют в два, а то и в три раза быстрее, чем на международной арене.

Если министерство спорта, правительство и наш президент будут субсидировать спорт так же, как они это делали, когда мы в Олимпийских играх участвовали, думаю, всё будет хорошо. Соревнуясь между собой, можно показывать такие же результаты», — приводит слова Ирины Винер «РИА Новости Спорт».