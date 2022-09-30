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ФИДЕ объявила о расследовании скандала между Карлсеном и Ниманном

ФИДЕ объявила о расследовании скандала между Карлсеном и Ниманном
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выступила с заявлением о начале расследования возможного мошенничества 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна в игре с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«После недавних событий в споре Карлсена и Ниманна комиссия ФИДЕ по честной игре (FPL) решила создать комиссию по расследованию. Три члена комиссии сформируют эту группу, у которой также будет возможность обратиться за консультацией к внешним экспертам там, где требуется анализ.

Цель расследования будет двоякой: проверка заявлений чемпиона мира о предполагаемом мошенничестве со стороны Ниманна и заявления самого Ханса о мошенничестве в онлайн-матчах», — сказано в опубликованном пресс-релизе.

Председатель комиссии Саломея Заксайте заявила, что они готовы изучить обстоятельства, собрать и проанализировать все имеющиеся данные и доказательства, а также установить факты и утверждения, которые были обнародованы. Коллегия обеспечит справедливое решение, защищая права обеих сторон в ходе расследования.

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