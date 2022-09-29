Чемпион против шахматного зла. Почему ФИДЕ не помогает Магнусу Карлсену бороться с читером

Во время карантина читеров не ловят?

Недавно в шахматном мире разразился грандиозный скандал – чемпион мира Магнус Карлсен после поражения от молодого американца Ханса Ниманна сначала снялся с престижного турнира в Сент-Луисе, а затем не стал играть со своим обидчиком на крупном интернет-соревновании, где сдался после первого хода. Что, впрочем, не помешало Карлсену занять первое место (Ниманн же вылетел в четвертьфинале). Через несколько дней Магнус заявил, что вообще больше не собирается играть с Хансом и считает его читером – человеком, использующим в борьбе с соперниками компьютерные подсказки.

Не осталась в стороне и Международная шахматная федерация. Она выпустила пресс-релиз, в котором президент ФИДЕ Аркадий Дворкович обещал усилить борьбу с нечестными игроками. Но сможет ли ФИДЕ сделать это на самом деле? И встанет ли на сторону чемпиона мира в борьбе с молодым американцем?

К слову, главный статистический эксперт античитерской комиссии профессор Риган заявил, что провел анализ партий Ханса и не обнаружил значительных нарушений. Правда, стоит оговориться, что в среде профессиональных шахматистов сейчас отношение к методу Ригана примерно такое же, как к эффективному лечению простудных заболеваний банками в медицине.

Ещё во время пандемии и карантина Аркадий Дворкович на волне читерских скандалов на онлайн-турнирах предложил всем заинтересованным лицам написать ему лично на почту свой взгляд на методы и способы борьбы с этим шахматным злом XXI века. Но ответов, кажется, не получил, да и ФИДЕ ровным счетом никого не наказала. Разве что сама проводящая платформа в интернете снимала кого-то: армянскую команду во время крупного командного турнира на ныне заблокированном Chess.com, украинского гроссмейстера Юлию Осьмак на студенческом онлайн-чемпионате мира, а на детских первенствах в Сети подозреваемых в нечестной игре вообще дисквалифицировали пачками.

Однако ФИДЕ разводила руками – доказать читерство, мол, мы не можем, и вообще не понятно, как квалифицировать игру в интернете – настоящие ли это шахматы или забава вроде видеоигры. Благо пандемия вскоре закончилась, и шахматисты вернулись за настоящие доски в офлайн.

Последняя победа ФИДЕ

Последним громким успехом ФИДЕ в борьбе с читерами оказалась поимка гроссмейстера Игоря Раусиса из Чехии. Бывший чемпион Черноморского флота СССР уже давно минул пик своих высших достижений, но внезапно на седьмом десятке заиграл, что называется, в бисову силу. Раусис практически не знал поражений и выиграл целую серию турниров. Причём предпочитал малозначительные состязания, где отсутствовал серьёзный контроль.

Пока Раусис обыгрывал гроссмейстеров средней руки, многие говорили о нём за глаза, но никто не объявлял охоты. Однако гроссмейстер решил войти в мировую элиту – его рейтинг устремился к отметке 2700. Это уже вызвало панику в элитном эшелоне, многие призывали ФИДЕ принять хоть какие-то меры.

И внезапно в интернете появилась фотография, где человек, всеми родинками похожий на Раусиса, изучал в туалете позицию из партии на аналитической программе в телефоне. Юридически такой способ разоблачения – фотографировать человека на «толчке» — сомнителен, но организаторы действовали напористо, а генеральный директор ФИДЕ гроссмейстер Эмиль Сутовский заявил, что он лично возглавлял операцию по поимке Раусиса.

Раусис в этой ситуации, учитывая, что дело происходило в Европе, мог бы судиться с организаторами, но он предпочел признать вину и пойти навстречу следствию. В итоге Игорь был дисквалифицирован в 2019 году на шесть лет и лишён звания гроссмейстера, как некогда тоже пойманный с поличным в туалете грузинский гроссмейстер Гайоз Нигалидзе. Разве что Нигалидзе дисквалифицировали на меньший срок.

Польскую звезду сдали свои же

На этом достижения ФИДЕ на античитерском фронте закончились. Да, на турнире в Шарлотте был пойман и отлучён малоизвестный игрок индийского происхождения Сиддхарт Баник, но вот уже вину китайского гроссмейстера Юйсяна Фана на крупном оупене в Малайзии доказать не удалось, хотя в итоге Фан получил 24 месяца за «неподобающее поведение». Впрочем, не стоит сомневаться, что в самом Китае гроссмейстера могут наказать посильнее ФИДЕ.

Наконец, очень резонансным оказалось дело восходящей польской звезды Патриции Ващук. Чемпионка Польши и Европы среди девушек давно подозревалась своими конкурентами, однако на крупных состязаниях доказать её вину так и не удалось. В результате Ващук сдали другие польские девушки, сообщившие, что Патриция, выходя в дамскую комнату, подсматривает сильные ходы. Во время проверки у неё был обнаружен телефон, который ныне может играть в шахматы сильнее любого супергроссмейстера.

Однако дело забарахлило. Как и некогда дело пойманного с поличным на детском первенстве Европы несовершеннолетнего австрийца Марка Маргунова. Того на полгода дисквалифицировала федерация Австрии, и ФИДЕ развела руками – мы не можем наказывать мальчика дважды! В ситуации с Патрицией польская сторона тоже вынесла свое решение, а представители девушки использовали все юридические зацепки и проволочки. В итоге Ващук два года не участвовала в соревнованиях, а потом вернулась к выступлению в турнирах. Но официальное решение ФИДЕ в её отношении так и не было вынесено.

Со слов многих экспертов, в отличие от федераций олимпийских видов, изо всех сил сражающихся с употребляющими допинг, ФИДЕ не слишком расторопна в борьбе с читерами. Это не принесёт денег и славы и лишь породит скандалы, порочащие честь игры. А если обвинённый пойдет в обычный, гражданский суд или спортивный арбитраж в Лозанне? Как доказать обычному судье, что подозреваемый делает много ходов по первой линии компьютера?

Поэтому, объективно, ждать какой-то помощи от ФИДЕ в борьбе Магнуса с потенциальным жульничеством Ниманна не приходится – чемпиону мира придется сражаться с возможной несправедливостью в одиночку.