Джадд Трамп проиграл в 1/8 финала British Open — 2022

Чемпион мира 2019 года по снукеру англичанин Джадд Трамп потерпел поражение в матче 1/8 финала турнира British Open — 2022, в котором его соперником был Марк Аллен из Северной Ирландии. Трамп проиграл Аллену со счётом 3:4.
Также определились все пары 1/4 финала British Open, который проходит в Милтон-Кинсе (Великобритания). Соревнования на Marshall Arena продлятся до 2 октября.
British Open 2022. 1/4 финала
Марк Селби (Англия) — Марк Аллен (Северная Ирландия)
Робби Уильямс (Англия) — Люй Хаотянь (Китай)
Райан Дэй (Уэльс) — Юань Сыцзюнь (Китай)
Ноппон Саенгхам (Таиланд) — Джейми Джонс (Уэльс)
Действующим чемпионом British Open является Марк Уильямс, который вылетел с турнира на стадии 1/32, проиграв англичанину Бену Вулластону.
Главные звёзды снукера – кто они?
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