Ронни О'Салливан сенсационно вылетел с British Open! Кто теперь фаворит турнира?

Только что закончился чемпионат мира по снукеру среди смешанных пар, а уже через сутки в Великобритании стартовал другой значимый турнир. Лучшие снукеристы мира в Милтон-Кинсе будут состязаться на третьем рейтинговом соревновании сезона – British Open. Уже в первом квалификационном раунде турнир преподнёс сюрпризы, а что будет дальше?

Нововведения в формате

Это лишь второй розыгрыш турнира после его возрождения в 2021 году. До прошлого года British Open не проводился в течение 17 лет, пауза длилась с 2004 года. Действующим победителем турнира является Марк Уильямс, который в финале обыграл Гэри Уилсона – 6-4.

В 2022 году British Open пройдёт в новом формате. В отличие от прошлого года, победитель в матчах квалификационных раундов, включая last 16 (нам более привычно название 1/8 финала), будет выявляться в семи фреймах, в четвертьфинале – в девяти, в полуфинале – в 11 и в финале – в 19.

Марк Уильямс Фото: George Wood/Getty Images

После второго раунда жеребьёвка будет открытой, так что есть реальные шансы на встречи между топовыми снукеристами. В результате нововведений на British Open не только создаётся дополнительная интрига, но и у поклонников снукера появляется возможность подольше наслаждаться любимым видом спорта.

Победитель British Open в нынешнем году получит £ 100 тыс., спортсмен, занявший второе место, – £ 45 тыс., участники полуфинала — £ 20 тыс., а дошедшие до четвертьфинала — £ 12 тыс. За максимальный брейк снукерист получит £ 5 тыс.

«Худшая игра Ронни за последние несколько лет»

Кто же претендует на звание победителя? Одним из главных фаворитов был, конечно, Ронни О'Салливан, лишь недавно вернувшийся после травмы руки. Однако в первом раунде квалификации Ракета проиграл 63-му номеру мирового рейтинга Александру Урсенбахеру – 1:4. Это не просто неожиданность, а громкая сенсация. Игра действующего чемпиона мира была настолько плохой, что Стивен Хендри назвал её худшей для Ронни за последние несколько лет.

«Возможно, это худшая игра Ронни, которую я видел за последние несколько лет. Он был дерьмом сегодня вечером. Ронни позволил ему сорваться с крючка парой диких бросков. А когда Урсенбахер получил свой шанс, он был великолепен», — сказал Стивен Хендри в эфире ITV.

Ронни О’Салливан Фото: Lewis Storey/Getty Images

Ронни был не единственным топовым снукеристом, вылетевшим в первом раунде. Вместе с ним турнир покинул Шон Мёрфи, уступивший Гэри Уилсону (3-4). Ещё в августовской квалификации выступление на British Open досрочно завершили снукеристы-ветераны: Стивен Хендри, проигравший Анду Чжану (1-4), и Джимми Уайт, потерпевший поражение от Энтони Хэмилтона (0-4).

После вылета этих игроков главными претендентами на победу стали опытные Марк Селби, Джон Хиггинс, Джадд Трамп и, конечно, действующий обладатель титула Марк Уильямс. Однако совершенно не исключено, что мы можем увидеть и неожиданные сенсации в борьбе за трофей.

British Open в Милтон-Кинсе продлится до 2 октября. 27 и 28 октября пройдут матчи второго и третьего раунда квалификации турнира, 29 октября – last 16, а заключительные стадии состоятся с 30 сентября по 1 октября.