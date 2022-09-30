Мельникова — о серебре Спартакиады: ценно оставаться на пьедестале с молодыми девочками

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала пост в социальных сетях после второго результата на соревнованиях в личном многоборье на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

«Закончился финал многоборья. Горжусь. Для меня так ценно оставаться на пьедестале с молодыми девочками.



Комментарий по сегодняшнему дню. Моё состояние сегодня было далеко не из лучших по собственным причинам и проблемам. Хотя, не смотря на это, считаю, что справилась на все 100 со своей задачей. Поэтому на фотографиях вы можете меня видеть не такой весёлой, как обычно.



Хочу выразить огромную, огромную, даже словами не могу описать эту благодарность, которая внутри меня кипит, за вашу поддержку. Люблю очень сильно. И вас, и гимнастику.



Я всегда говорю, что делаю гимнастику для тренера и для болельщиков. Впереди финалы в отдельных видах», — написала Ангелина Мельникова в социальной сети.