Сборная Казахстана лишилась шансов на выход из группы на женском ЧМ по волейболу

Сборная Сербии в трёх сетах одержала победу над командой Казахстана в матче четвёртого тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).



Сербские волейболистки одержали победу со счётом 3:0 (25:13, 25:17, 25:10). Самыми результативными игроками встречи стали центральная блокирующая Сербии Мая Алексич и диагональная Казахстана Татьяна Никитина — по 13 очков.

Казахстанские волейболистки занимают последнее место в группе С, не выиграв ни одного сета на турнире. Сборная Сербии с 11 очками вышла на первое место после четырёх побед.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.