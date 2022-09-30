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Сборная Казахстана лишилась шансов на выход из группы на женском ЧМ по волейболу

Сборная Казахстана лишилась шансов на выход из группы на женском ЧМ по волейболу
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Сборная Сербии в трёх сетах одержала победу над командой Казахстана в матче четвёртого тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).

Сербские волейболистки одержали победу со счётом 3:0 (25:13, 25:17, 25:10). Самыми результативными игроками встречи стали центральная блокирующая Сербии Мая Алексич и диагональная Казахстана Татьяна Никитина — по 13 очков.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 4-й тур
30 сентября 2022, пятница. 14:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Казахстан

Казахстанские волейболистки занимают последнее место в группе С, не выиграв ни одного сета на турнире. Сборная Сербии с 11 очками вышла на первое место после четырёх побед.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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