Сборная Казахстана лишилась шансов на выход из группы на женском ЧМ по волейболу
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Сборная Сербии в трёх сетах одержала победу над командой Казахстана в матче четвёртого тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Атлас Арена» (Лодзь, Польша).
Сербские волейболистки одержали победу со счётом 3:0 (25:13, 25:17, 25:10). Самыми результативными игроками встречи стали центральная блокирующая Сербии Мая Алексич и диагональная Казахстана Татьяна Никитина — по 13 очков.
Казахстанские волейболистки занимают последнее место в группе С, не выиграв ни одного сета на турнире. Сборная Сербии с 11 очками вышла на первое место после четырёх побед.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.
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