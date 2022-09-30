Поражение сборной Чехии от Китая стало для команды четвёртым на женском ЧМ по волейболу

Сборная Китая одержала победу над командой Чехии в матче 4-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Китаянки выиграли встречу со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 27:25). Самым результативным игроком встречи стала диагональная Китая Ли Инин — 22 очков. В составе Чехии 20 очков набрала диагональная Габриэла Орвосова.

В группе D сборная Китая занимает первое место с 12 очками. Волейболистки из Китая не проиграли ни одной партии на турнире. Чехия после четвёртого поражения опустилась на последнее место, команда не набрала ни одного очка.



Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.