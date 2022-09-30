Гимнасты Найдин и Климентьев обыграли олимпийских чемпионов на Спартакиаде
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Олимпийские чемпионы в команде Давид Белявский и Артур Далалоян не сумели завоевать золотые медали в первый день соревнований Спартакиады в Казани на отдельных снарядах.
Белявский стал вторым в упражнении на коне, уступив Сергею Найдину. Третье место занял Владислав Поляшов. Далалоян завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах. Победу одержал Григорий Климентьев, вторым стал Виктор Калюжин.
Напомним, ранее сегодня первое место в вольных упражнениях занял Кирилл Прокопьев.
Спартакиада. Спортивная гимнастика. Казань
Мужчины. Конь
1. Сергей Найдин — 14,233.
2. Давид Белявский — 13,866.
3. Владислав Поляшов — 13,766.
Кольца
1. Григорий Климентьев — 14,366.
2. Виктор Калюжин — 13,933.
3. Артур Далалоян — 13,733.
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