Гимнасты Найдин и Климентьев обыграли олимпийских чемпионов на Спартакиаде

Олимпийские чемпионы в команде Давид Белявский и Артур Далалоян не сумели завоевать золотые медали в первый день соревнований Спартакиады в Казани на отдельных снарядах.

Белявский стал вторым в упражнении на коне, уступив Сергею Найдину. Третье место занял Владислав Поляшов. Далалоян завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах. Победу одержал Григорий Климентьев, вторым стал Виктор Калюжин.

Напомним, ранее сегодня первое место в вольных упражнениях занял Кирилл Прокопьев.

Спартакиада. Спортивная гимнастика. Казань

Мужчины. Конь

1. Сергей Найдин — 14,233.

2. Давид Белявский — 13,866.

3. Владислав Поляшов — 13,766.

Кольца

1. Григорий Климентьев — 14,366.

2. Виктор Калюжин — 13,933.

3. Артур Далалоян — 13,733.