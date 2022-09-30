Нагорный — о возможном снятии со Спартакиады: я не какой-то уникальный, киборг, робот

Олимпийский чемпион в команде Никита Нагорный заявил, что может отказаться от выступления на отдельных снарядах 1 октября — в заключительный день Спартакиады по спортивной гимнастике в Казани.

Ранее Нагорный стал чемпионом в личном многоборье и завоевал золото в командном многоборье в составе сборной Москвы. В первый день соревнований на отдельных снарядах Никита стал восьмым в вольных упражнениях и на коне, а от выступления на кольцах отказался из-за проблем с плечом.

«Сегодня такой день. Он, с одной стороны, для меня немного развеял представление о той подготовке, о которой все говорят: как так можно, готовиться две-три недели, выходить и выигрывать? Потому что я надеялся, что всё-таки меня хватит и на отдельные виды, про что я говорил. Но, к сожалению, этого не случилось. Чуда не случилось.

Лишний раз подтверждает, что если ты хочешь выступать все дни на высоком уровне, достойно, то нужно готовиться хотя бы месяца два. Для многих тренеров, спортсменов, зрителей это подтверждает лишний раз, что я не какой-то уникальный, киборг, робот.

Сейчас думаем о завтрашнем выступлении. Всё будет зависеть от того, как я завтра буду себя чувствовать. Но по сегодняшнему состоянию, я думаю, завтра очень мало шансов, что проснусь и скажу: какое хорошее состояние, будем выступать. Но будем готовиться.

Сил нет уже, настолько, что сегодня уже хотел сниматься с соревнований. Просто получилось так, что есть всё-таки определенные требования и мне нужно было выступать. У меня руки не поднимаются», — приводит слова Нагорного ТАСС.