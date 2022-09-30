Тарасова: глава МОК Томас Бах призывает российских спортсменов к предательству

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявлении Томаса Баха. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) призвал допустить до участия в международных стартах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.

«Это будет выбор каждого спортсмена. Можно ли будет понять тех, кто согласится? Зачем сейчас обсуждать это? Сначала должны посмотреть: кто будет, а кто — нет. Затем уже обсуждать. Глава МОК Томас Бах призывает российских спортсменов к предательству», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.