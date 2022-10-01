«Спорт опять перемешивается с политикой!» В Кремле отреагировали на призыв МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о призыве президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до участия в международных турнирах российских спортсменов, дистанцировавшихся от конфликта на Украине.

«Является ли призыв Баха негативным или позитивным? Негативный. Потому что спорт опять перемешивается с политикой!» — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бах от лица МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. Свою рекомендацию глава МОК объяснил заботой о безопасности спортсменов.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?