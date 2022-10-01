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Егор Клюка: мне нравится играть в сборной в любых обстоятельствах

Егор Клюка: мне нравится играть в сборной в любых обстоятельствах
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Волейболист петербургского «Зенита» и сборной России Егор Клюка поделился впечатлениями от сбора национальной команды. Сборная России дважды выиграла у команды Беларуси.

«Всё прекрасно. Мне нравится играть в сборной в любых обстоятельствах. Это доставило бурю эмоций, особенно с такой поддержкой болельщиков. Вдвойне приятно видеть знакомые лица и играть против них.

Деятельность сборной? Я об этом не думаю. Есть «здесь и сейчас». Мы сыграли с Беларусью. Я получил от этого кучу эмоций. Надеюсь, болельщики тоже. Это важно. А что там будет дальше — кто знает…

Живу каждым днём. Когда находился на сборах, особо не смотрел информацию, думал о другом. Тренировки, работа, работа, работа», — приводят слова Егора Клюки «Известия».

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