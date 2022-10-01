Никита Нагорный: собрал тот максимум медалей, который и планировал

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде Никита Нагорный подвёл итог выступления на Спартакиаде в Казани.

Нагорный завоевал три золота (многоборье, команда, опорный прыжок), серебро и бронзу. Накануне в финалах на вольных упражнениях и коне Никита стал восьмым.

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

«Вот и подошла к концу первая Всероссийская Спартакиада. Вчера, конечно, немного подвёл вас и выступил плохо на вольных и коне, но в ускоренном темпе постарался сделать всё, чтобы сегодня показать достойный результат! Пришлось через мучения восстановиться, но я доволен — собрал тот максимум медалей, который и планировал. Всё-таки отдал все силы на первые дни многоборья: командного и личного, но везу домой три золота, серебро и бронзу.

Этот комплект медалей вам ничего не напоминает? А мне — очень даже! Точно с таким же я возвращался домой с юношеских Олимпийских игр из Китая, так что для меня это даже очень символично. Да и, возможно, это были мои крайние соревнования в этом году. Сейчас буду отдыхать, восстанавливаться, посвящать время своим проектам и снова радовать вас контентом.

Огромное спасибо хочу передать всем тем, кто болел за меня, поддерживал и верил! Всех крепко обнимаю и люблю, без вас этих побед бы ни за что не случилось!» — написал Нагорный в соцсетях.