Кипруто и Йехуалав выиграли Лондонский марафон

Кенийский легкоатлет Амос Кипруто одержал победу в Лондонском марафоне 2022 года, который прошёл 2 октября. Его результат — 2 часа 4 минуты 3 секунды.



Второе время показал эфиопский спортсмен Леул Гебресиласе. Третьим стал легкоатлет из Бельгии Башир Абди.

Среди женщин первой к финишу добралась 23-летняя эфиопская легкоатлетка Ялемзерф Йехуалав с результатом 2 часа 17 минут 26 секунд. Ей не хватило трёх секунд до личного рекорда.

Лондонский марафон. Лондон, Великобритания

42,2 км. Мужчины



1. Амос Кипруто (Кения) — 2:04.03.

2. Леул Гебресиласе (Эфиопия) — 2:05.12.

3. Башир Абди (Бельгия) — 2:05.19.

42,2 км. Женщины

1. Ялемзерф Йехуалав (Эфиопия) — 2:17.26.

2. Джойсилин Джепкосгеи (Кения) — 2:18.07.

3. Алему Мегерту (Эфиопия) — 2:18.32.