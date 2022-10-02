Кипруто и Йехуалав выиграли Лондонский марафон
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Кенийский легкоатлет Амос Кипруто одержал победу в Лондонском марафоне 2022 года, который прошёл 2 октября. Его результат — 2 часа 4 минуты 3 секунды.
Второе время показал эфиопский спортсмен Леул Гебресиласе. Третьим стал легкоатлет из Бельгии Башир Абди.
Среди женщин первой к финишу добралась 23-летняя эфиопская легкоатлетка Ялемзерф Йехуалав с результатом 2 часа 17 минут 26 секунд. Ей не хватило трёх секунд до личного рекорда.
Лондонский марафон. Лондон, Великобритания
42,2 км. Мужчины
1. Амос Кипруто (Кения) — 2:04.03.
2. Леул Гебресиласе (Эфиопия) — 2:05.12.
3. Башир Абди (Бельгия) — 2:05.19.
42,2 км. Женщины
1. Ялемзерф Йехуалав (Эфиопия) — 2:17.26.
2. Джойсилин Джепкосгеи (Кения) — 2:18.07.
3. Алему Мегерту (Эфиопия) — 2:18.32.
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