«Обесценивать турнир без России точно нельзя». Тетюхин-младший – об итогах ЧМ-2022

Доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин высказался о чемпионате мира по волейболу, который прошёл без России. Турнир выиграла сборная Италии.

«Парни из Италии заслуженно выиграли: они приехали, обыграли всех конкурентов. Незаслуженной эту победу не назвать. Сборная России, если бы даже играла не в России, могла побороться за самые высокие места. А если брать ЧМ, который должен был пройти изначально в России, я бы поставил нашу сборную в число главных фаворитов. Думаю, наша команда могла в медалях быть точно, был реальный шанс побороться за первое место.

Можно считать ЧМ без России неполноценным с нашей точки зрения. Но не со стороны команд, которые там играли — они готовились к чемпионату мира и играли там так, как в последний раз. Поэтому мы увидели картину такой, какая она есть. Обесценивать этот ЧМ неправильно, так точно нельзя», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Тетюхиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 октября.