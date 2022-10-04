«Обратного пути не будет». Волейболист сборной России — о возможности смены гражданства

Доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин высказался о возможности смены гражданства. В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

«Такой выход больше подходит для индивидуальных спортсменов, у которых всё стоит на кону. У нас командный вид спорта. И если глобально меняешь спортивное гражданство, то это смена всего: стиля проживания, жизни, игры. Обратного пути уже не будет. Те же теннисисты уже не живут в России: Медведев во Франции проживает, это немного даёт на международной арене, они играют «Большие шлемы». Наверное, их это больше касается.

Я, конечно, не буду осуждать, но в целом я не знаю ни одного игрока из российских сборных, клубов, готовых прямо сейчас ехать менять гражданство. Лига в этом плане у нас хорошая. Мне кажется, какое-то время точно уровень останется высоким», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Тетюхиным читайте здесь: