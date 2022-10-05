Расследование выявило признаки мошенничества в более чем 100 онлайн-партиях Ниманна

19-летний американский шахматист Ханс Ниманн был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, сообщает расследование Chess.com.
По информации источника, обнаружить признаки нечестной игры позволили собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы.
Chess.com сообщает, что Ниманн также использовал подсказки в турнирах с призовым фондом, а также в игре с россиянином Яном Непомнящим.
В начале сентября шведский шахматист Магнус Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили американца в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном в 6-м туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу.
Ранее Ниманн признался, что, когда ему было 12 и 16 лет, он жульничал на двух онлайн-турнирах, но при этом всегда честно играл против Карлсена.
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