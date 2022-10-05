Глава ФИДЕ сообщил, что будет использовать доклад Chess.com в расследовании дела Ниманна

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, что доклад Chess.com в отношении 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна будет использован при проведении собственного расследования.

«Материалы доклада портала Chess.com будут использованы для завершения нашего собственного расследования по делу Ниманна и Карлсена», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Ниманн был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях. Обнаружить признаки нечестной игры позволили собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы. Также сообщалось, что Ниманн использовал подсказки в турнирах с призовым фондом и в игре с россиянином Яном Непомнящим.