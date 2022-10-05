Александр Грищук: Chess.com не пролил никакого света на читерство Ниманна вживую

Российский гроссмейстер Александр Грищук признался, что доверяет результатам расследования портала Chess.com в отношении 19-летнего американского шахматиста Ханса Ниманна, который был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях.
«То, что портал Chess.com пишет по поводу читерства Ниманна в онлайн-партиях, я им доверяю. У них очень выдающийся античитерский механизм: благодаря ему они забанили много читеров у себя на сайте. Но что касается игры вживую, то никакого света на читерство Ниманна на офлайн-турнирах они не пролили.
Да, партии с его участием были подозрительными, но трудно быть уверенным, что он точно жульничал. Если человек не читерит тупо и примитивно, то невозможно быть уверенным в его жульничестве. Вариант остаётся один — поймать с поличным», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Шахматный робот повредил палец мальчику на турнире в Москве.
- 5 октября 2022
-
13:15
-
12:20
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:11
-
09:50
-
08:52
-
08:15
-
08:01
-
00:12
- 4 октября 2022
-
23:43
-
23:13
-
21:10
-
20:52
-
17:40
-
16:13
-
13:39
-
13:00
-
12:20
-
12:10
-
12:06
-
11:39
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00