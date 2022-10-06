Президент ФСГР отреагировал на слова Марии Пасеки, которая объявила об отъезде из России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на слова двукратной чемпионки мира в опорном прыжке, российской гимнастки Марии Пасеки. Ранее российская спортсменка написала в своих социальных сетях: «Как я уже говорила, грядут большие перемены. Мой отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня».

По словам Титова, в настоящий момент Пасека находится в России.

«Пасека никуда не уезжала! Мария в России. Она могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в России, это факт», — приводит слова Василия Титова «Спорт-экспресс».

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