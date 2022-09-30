«Нужно сохранить связи с Россией». Федерация гимнастики не повелась на шантаж от Украины

Украинская федерация гимнастики отказалась от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG), так как на мероприятии будут присутствовать представители России и Беларуси. Также о своём решении бойкотировать международный конгресс сообщили норвежцы.

Несмотря на это, международная федерация стоит на своём – отстранять официальных лиц из России и Беларуси они не собираются.

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«Необходимо отстранить не только спортсменов»

Конгресс FIG пройдёт 11-12 ноября в Стамбуле. Изначально мероприятие должно было состояться в Норвегии, но его перенесли из-за невозможности принять делегатов из России и Беларуси. Норвежская сторона не смогла обеспечить участие российских и белорусских официальных лиц из-за запрета со стороны местного олимпийского комитета. Норвежцы, видимо, обиделись на перенос и после него объявили о том, что конгресс пропустят. А всего мероприятие посетят порядка 450 делегатов из 150 стран.

Сборная России Фото: Jamie Squire/Getty Images

Украинская федерация ожидаемо просила FIG отстранить представителей России и Беларуси от участия в мероприятии, пригрозив бойкотом.

«Украинская федерация гимнастики ещё раз заявляет о своей позиции, что от участия в спортивных событиях Международной федерации гимнастики (FIG) необходимо отстранить не только спортсменов России и Беларуси, но и любых других должностных лиц из России и Беларуси, представляющих эти страны в FIG или занимающих официальные должности в FIG как «нейтральные» лица», – сообщается на официальном сайте Украинской федерации гимнастики.

«Мы все должны снова стать одной командой»

В марте FIG отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях, однако официальные лица России и Беларуси право на участие в конгрессе сохранили, так как национальные федерации исключены не были.

В текущей ситуации можно было ожидать любого решения, но международная федерация всё-таки решила не удовлетворять запрос украинцев.

Президент FIG Моринари Ватанабэ объяснил своё решение:

«Когда вы являетесь членом международной организации, ваша позиция не может быть связана со страной вашего происхождения. По сути, вы сохраняете нейтральную позиции. Если эта базовая политика не соблюдается, международные организации не могут существовать. Именно поэтому ни ООН, ни МОК не исключили Россию и Беларусь.

Прежде всего, международные организации должны прилагать усилия для сохранения, а не прекращения отношений с Россией и Беларусью. Чтобы мы могли донести свои взгляды до российских и белорусских официальных лиц. И мы, FIG, также должны прислушиваться к их мнению.

После завершения специальной военной операции (цитата изменена в соответствии с официальной позицией РФ) мы все должны снова стать одной командой. Иначе мы не сможем создать светлое будущее», – цитирует Моринари Ватанабэ Inside the games.

Моринари Ватанабэ Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

В наше время нужны определённая смелость и решительность, чтобы отстаивать такую позицию, несмотря на шантаж со стороны Украины и некоторых других стран. И хотя бы за желание сохранять диалог главу FIG стоит поблагодарить. Хочется верить, что в недалёком будущем этот диалог будет способствовать возвращению российских гимнастов на мировую арену.