Чемпионка мира Мария Пасека объяснила, почему решила уехать из России

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке, российская гимнастка Мария Пасека, которая ранее объявила об отъезде из страны, объяснила своё решение. По словам Пасеки, которой предложили поработать тренером, она уезжает из России не навсегда.

«Мне предложили работу тренером за рубежом, и я дала согласие. Я не собираюсь расставаться навсегда со своей страной и очень люблю Россию. Очень надеюсь, что мой заграничный опыт будет потом востребован дома», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Также 27-летняя Пасека — четырёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка Европы, четырёхкратная чемпионка Универсиад. Спортсменка является заслуженным мастером спорта России.

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