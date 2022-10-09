Клуб из НФЛ подписал профессиональный контракт с работником пиццерии
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Клуб из НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» подписал профессиональный контракт с работником пиццерии «Пицца от дяди Маддио», которая находится в Майноте (штат Северная Дакота).
Почти двухметровый (1,98 метра) Себастьян Гутьеррес стал лайнменом нападения «Пэтриотс».
«Когда я увидел, что он готовит пиццу за стойкой, то подумал, что это новый сотрудник нашей охраны. Он сказал мне: «Это моя любимая пиццерия, и я захотел устроиться сюда». Мой менеджер дал ему работу, он выходил на 2-3 дня в неделю, когда не тренировался.
Думаю, он отличный молодой человек. Я желаю ему всего наилучшего. Думаю, он справится. Как только он войдёт в клуб, то обоснуется там навсегда. Его ждёт отличная карьера в НФЛ», — приводит слова владельца пиццерии Леонарда Лоссона Fox19.
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