Чемпионка мира Мария Пасека объяснила свои слова об отъезде из России

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке, российская гимнастка Мария Пасека, которая ранее объявила об отъезде из страны, объяснила свои слова. По словам Пасеки, которой предложили поработать тренером, она уезжает из России не навсегда.

«Мои слова вырвали из контекста, написав, что я покидаю Россию. Нет, я еду работать и вернусь, потому что очень люблю Москву. Сколько раз я задумывалась о жизни в другой стране, но нет, я не смогу, потому что мне больше нравится наш менталитет. Перестроиться в другой стране — история не про меня.

Я смогу набраться опыта. За границей можно учиться, там могут дать то, чего не могут здесь. Почему бы не воспользоваться шансом съездить, тем более что он может выпасть раз в жизни? Его не нужно упускать. Я наберусь опыта и вернусь. Будем здесь тренировать детей», — цитирует Пасеку ТАСС.

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