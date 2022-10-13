Игрок НФЛ толкнул фотографа по пути в раздевалку. Видео
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Игрок «Лас-Вегас Рэйдерс» Даванте Адамс, выступающий в НФЛ (Национальная футбольная лига), после поражения своей команды от «Канзас-Сити» толкнул фотографа по пути в раздевалку.
«Я хочу извиниться перед парнем. Он как будто прыгнул передо мной. Я наткнулся на него, оттолкнул, и он оказался на земле. Я хотел извиниться перед ним за это. Просто это было разочарование», — приводит слова Адамса ESPN.
Источники сообщают, что извинения не спасут футболиста от наказания. У фотографа подозрения на сотрясение мозга. Пострадавший уже обратился в полицию. Сообщается, что Адамсу может грозить тюремное заключение на срок до шести месяцев или штраф в размере до $ 1000. Лига никаких санкций против спортсмена пока что не применяла.
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