ЦСКА обыграл иранский клуб в матче Международного кубка по пляжному футболу

В Москве продолжаются соревнования Международного кубка по пляжному футболу. В очередном матче группы А московский ЦСКА обыграл иранский клуб «Шахин Хазар» со счётом 10:5. Хет-триком в составе победителей отметился Суарес Молина Эдуард.



Благодаря этой победе, ЦСКА лидирует в своей группе. Москвичи набрали шесть очков. «Шахин Хазар» с одним очком находится на третьем месте в турнирной таблице.



В следующем туре ЦСКА сыграет со «Спартаком». В свою очередь «Шахин Хазар» встретится с «Арманом» из Казахстана.

В турнире участвуют В турнире Локомотив» (Москва, Россия), «Спартак» (Москва, Россия), ЦСКА (Москва, Россия), Центр Олимпийского резерва (Беларусь), «Арман» (Казахстан), «Гользапуш» (Иран), «Шахин Хазар» (Иран), «Мучча Бойз» (Сейшельские острова).