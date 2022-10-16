Диагональная Тияна Бошкович признана MVP женского ЧМ по волейболу

Диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович была признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира по волейболу среди женских команд, который проходил в Нидерландах и Польше.

В символическую сборную соревнований вошли: доигровщицы Габи (Габриэла Гимараес, Бразилия) и Мириам Силла (Италия), центральные блокирующие Кэрол (Каролин Гаттаз, Бразилия) и Анна Данези (Италия), либеро Теодора Пушич (Сербия), связующая Бояна Дрча (Сербия), диагональная Тияна Бошкович (Сербия).

Напомним, чемпионат мира завершился победой сборной Сербии, которая защитила титул. Бразильские волейболистки завоевали серебро, итальянки – бронзу. Сборная России была отстранена от участия в турнире из-за ситуации на Украине.