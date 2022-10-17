Супругу президента США Джо Байдена освистали на матче НФЛ
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Первую леди США Джилл Байден освистали на матче Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» — «Даллас Ковбойс».
Супруга президента США присутствовала на игре в рамках инициативы Белого дома «Cancer Moonshot» по борьбе с раком.
Сам матч завершился победой «Филадельфия Иглз» со счётом 26:17. Для коллектива это шестая победа в шести встречах текущего сезона НФЛ.
Отметим, что Джо Байден и его супруга – фанаты «Филадельфия Иглз», глава государства присутствовал на матче «Иглз» с «Нью-Ингленд Пэтриотс», в котором они впервые в истории завоевали чемпионский титул.
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