Супругу президента США Джо Байдена освистали на матче НФЛ

Первую леди США Джилл Байден освистали на матче Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» — «Даллас Ковбойс».

Супруга президента США присутствовала на игре в рамках инициативы Белого дома «Cancer Moonshot» по борьбе с раком.

Сам матч завершился победой «Филадельфия Иглз» со счётом 26:17. Для коллектива это шестая победа в шести встречах текущего сезона НФЛ.

Отметим, что Джо Байден и его супруга – фанаты «Филадельфия Иглз», глава государства присутствовал на матче «Иглз» с «Нью-Ингленд Пэтриотс», в котором они впервые в истории завоевали чемпионский титул.