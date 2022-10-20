«Это не место для национальной пропаганды». Глава НОК Финляндии — о речи Позднякова

Генеральный директор национального олимпийского комитета Финляндии Таина Сусилуото высказалась о выступлении президента ОКР Станислава Позднякова на Генассамблее АНОК в Сеуле.

По словам Сусилуото, Поздняков должен был отчитываться как председатель комиссии АНОК по культуре и образованию, но говорил совсем о другом. Глава ОКР показывал ролики о спортивных мероприятиях, прошедших в России минувшим летом.



«Не знаю, ожидали ли этого другие, но, по крайней мере, не я. Он должен представлять комиссию, а не свою страну. Эти ролики были сняты в России. На молодёжном мероприятии, которое они организовали самостоятельно, так как не могли выступать в других странах.



В аудитории во время его выступления ничего не происходило. Нависла тишина. Никто даже ничего не спросил. Обычно обсуждение продолжается, когда председатель представляет результаты работы своей комиссии. Но здесь ничего не было.



Возможно, отдельные страны ушли, я не заметила. Сама я разговаривала с официальными лицами АНОК, сказала им, что они должны были заранее обсудить выступление с россиянином. Это не место для национальной пропаганды», — приводит слова Сусилуото Ilta-Sanomat.