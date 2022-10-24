Евгений Рылов рассказал о состоянии пловцов во время отстранения от международных стартов

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, как пловцы переживают отстранения от международных стартов.

«Появилось достаточно много новых молодых пловцов, которые показывают хороший уровень, у которых уже есть опыт выступлений. На российских стартах число участников увеличилось. Мне кажется, в нынешних условиях сохранить активность для подрастающего поколения в нашем виде спорта не так проблематично, потому что ребятам, которые сейчас стремятся к нашему уровню, может, морально будет даже легче соревноваться внутри страны, чем выходить на турниры за границей. Для тех, кто выступал на международном уровне, конечно, сложнее. В нашем виде спорта главное — это результат, время. В этом году у нас очень много стартов, что должно помочь не просесть в результатах.

Тренировочный процесс сборной не изменился. Все тренировочные мероприятия запланированы, был выезд в Армению в горы, что является хорошим показателем. Я доволен поддержкой плавания. У нас добавились старты, в принципе никто не забыл про спорт. Продолжается сотрудничество, все пытаются добавить активности. Наверное, нам где-то нужно поучиться делать шоу из нашего вида спорта, как это делается на чемпионатах мира или на стартах ISL, но я думаю, что в процессе у нас получится это сделать», — приводит слова Рылов ТАСС.

Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов до конца года от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.