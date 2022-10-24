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Евгений Рылов рассказал о состоянии пловцов во время отстранения от международных стартов

Евгений Рылов рассказал о состоянии пловцов во время отстранения от международных стартов
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, как пловцы переживают отстранения от международных стартов.

«Появилось достаточно много новых молодых пловцов, которые показывают хороший уровень, у которых уже есть опыт выступлений. На российских стартах число участников увеличилось. Мне кажется, в нынешних условиях сохранить активность для подрастающего поколения в нашем виде спорта не так проблематично, потому что ребятам, которые сейчас стремятся к нашему уровню, может, морально будет даже легче соревноваться внутри страны, чем выходить на турниры за границей. Для тех, кто выступал на международном уровне, конечно, сложнее. В нашем виде спорта главное — это результат, время. В этом году у нас очень много стартов, что должно помочь не просесть в результатах.

Тренировочный процесс сборной не изменился. Все тренировочные мероприятия запланированы, был выезд в Армению в горы, что является хорошим показателем. Я доволен поддержкой плавания. У нас добавились старты, в принципе никто не забыл про спорт. Продолжается сотрудничество, все пытаются добавить активности. Наверное, нам где-то нужно поучиться делать шоу из нашего вида спорта, как это делается на чемпионатах мира или на стартах ISL, но я думаю, что в процессе у нас получится это сделать», — приводит слова Рылов ТАСС.

Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов до конца года от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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