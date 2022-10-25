Непомнящий потерпел разгромное поражение в 1-м туре чемпионата мира по шахматам Фишера
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение в стартовой партии чемпионата мира по шахматам Фишера, который начался в Рейкьявике. Непомнящий, игравший чёрными с представителем Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым, сдался после 24-го хода белых.
Россиянин по итогам жеребьёвки попал в группу А вместе с Абдусатторовым, а также с действующим чемпионом мира по шахматам Фишера американцем Уэсли Со и исландцем Хьйёрваром Гретарссоном.
Другой представитель России Владимир Федосеев, попавший в группу В, также неудачно начал турнир. Он проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену. В этой группе играют также немец Маттиас Блюбаум и американец Хикару Накамура.
Остальные партии в подгрупах завершатся сегодня позднее.
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