Непомнящий и Карлсен вновь бьются за титул чемпиона мира. Сможет ли россиянин отомстить?

С 25 по 30 октября в Исландии пройдёт чемпионат мира по шахматам Фишера. Это не классическая разновидность игры, но титул и денежный приз вполне весомые. Так что в Рейкьявике собрался весь шахматный свет.

Российские болельщики вполне могут рассматривать этот турнир как новое противостояние Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена за титул. Наш гроссмейстер прошлой зимой потерпел ощутимое поражение от норвежца, а теперь имеет все шансы ему отомстить. Впрочем, сводить турнир к битве двух участников прошлого чемпионского матча вряд ли стоит. Хотя бы потому, что за первое место, помимо Яна, будет сражаться ещё один россиянин.

Разбираемся в деталях – что же это за чемпионат мира такой.

Что такое шахматы Фишера?

Шахматы Фишера – одна из разновидностей шахматной игры, в которой правила всё те же, что и в классике, но отличается расстановка фигур на первом и последнем рядах. Все фигуры, кроме пешек, расставляются в случайном порядке, но слоны при этом должны быть разнопольными, а ладьи должны стоять по обе стороны от короля. Всего возможных вариантов начальной позиции 960 штук, отсюда и другое название шахмат Фишера – шахматы-960.

Чемпион мира Бобби Фишер активно занимался популяризацией этого вида шахмат. Считается, что это разновидность игры «для ленивых», поскольку в ней нет никакого смысла учить какие-либо дебютные варианты. Шахматист должен проявлять своё мастерство и чутьё с самого первого хода партии.

Кто уже был чемпионом мира?

Первый чемпионат мира прошёл в 1996 году в Югославии. Выиграл его венгерский гроссмейстер Петер Леко. Затем с 2001 по 2009 год турнир проходил в Германии, и три раза его выигрывал россиянин Пётр Свидлер. Две победы на свой счёт записал Левон Аронян. По разу выиграли Леко и Хикару Накамура.

В 2018 году в Норвегии прошёл неофициальный матч за титул чемпиона мира по шахматам-960. За титул сражались Магнус Карлсен – действующий чемпион мира в классике – и Хикару Накамура – победитель последнего мирового первенства по шахматам Фишера. Карлсен в упорной борьбе победил.

А в 2019 году чемпионат мира впервые прошёл под эгидой ФИДЕ. В финале турнира американец Уэсли Со разгромил Магнуса Карлсена, а третье место занял Ян Непомнящий, победивший в малом финале Фабиано Каруану.

Уэсли Со Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Кто сыграет за титул в 2022 году?

В борьбу за титул вступят восемь гроссмейстеров:

Уэсли Со (США) – действующий чемпион мира по шахматам-960. Магнус Карлсен (Норвегия) – финалист прошлого чемпионата мира. Хьйёрвар Гретарссон (Исландия) – по приглашению ФИДЕ. Ян Непомнящий (Россия) – по приглашению ФИДЕ. Владимир Федосеев (Россия) – победитель отбора. Маттиас Блюбаум (Германия) – победитель отбора. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – победитель отбора. Хикару Накамура (США) – победитель отбора.

Состав участников вполне солидный. Да, из него немного выбиваются представители Исландии и Германии, но победит, как говорится, сильнейший.

Кто такой Владимир Федосеев?

Владимир Федосеев – 27-летний российский гроссмейстер, трижды выступавший на Кубке мира по классическим шахматам и завоевавший серебро на чемпионате мира по быстрым шахматам 2017 года. На том турнире Федосеев играл тай-брейк за золото с Виши Анандом, но уступил со счётом 0,5:1,5.

Владимир уже имеет опыт выступления на чемпионате мира по шахматам Фишера: в 2019 году он в первом раунде обыграл индуса Видита Гуджрати, но в четвертьфинале проиграл будущему чемпиону мира Уэсли Со.

Владимир Федосеев Фото: Salah Malkawi/Getty Images

Каким будет формат ЧМ-2022?

Восемь шахматистов поделены на две группы. В первую попали: Со, Непомнящий, Абдусатторов и Гретарссон. Во второй, соответственно: Карлсен, Накамура, Федосеев и Блюбаум. В каждой группе шахматисты сыграют друг с другом по два раза – белыми и чёрными. Двое лучших выйдут в полуфинал.

В раунде плей-офф соперники будут играть друг с другом по четыре партии. В случае ничьей будет проведёт тай-брейк в формате армагеддона.

Матчи группового этапа пройдут 25–27 октября. Плей-офф – 29–30 октября.

Непомнящий сыграет с Карлсеном?

Только в том случае, если и россиянин, и норвежец выйдут из своих групп и пересекутся либо в полуфинале, либо в финале турнира.

А призовые на чемпионате мира есть?

Есть, и довольно солидные. Победитель получит не просто почётное звание чемпиона мира, но и $ 150 тыс. Серебряный призёр – $ 80 тыс. И даже участник, занявший последнее место, получит в утешение $ 10 тыс.

Кто фаворит чемпионата мира?

Шахматы Фишера – штука довольно непредсказуемая. Недаром три года назад тот же Магнус Карлсен, пребывавший в отличной форме, был разгромлен в финале. Но букмекеры, конечно, ставят на норвежца. Наверное, просто потому, что он лучший шахматист мира и способен прочувствовать любую позицию.

Впрочем, и Ян Непомнящий с его опытом игры в шахматы Фишера и борьбой за чемпионские титулы входит в число основных претендентов на победу. Шансы Владимира Федосеева на сенсацию букмекеры оценивают невысоко.