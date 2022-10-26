«В Америке не все понимают моё решение». Мэттью Андерсон — о переходе в российский клуб

Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), объяснил своё решение. По словам спортсмена, в Америке не все поняли такой ход.

«В Америке, наверное, ни одного материала про мой трансфер. Волейбол не так популярен. Может быть, если только в каких-то блогах появлялась информация. Но никаких официальных заявлений в прессе я не видел.

Но отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но эти люди — не моя семья и не мои друзья. Они просто говорят, так пусть продолжают говорить», — сказал Мэттью Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Мэттью Андерсоном читайте здесь: