«В Америке не все понимают моё решение». Мэттью Андерсон — о переходе в российский клуб
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Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), объяснил своё решение. По словам спортсмена, в Америке не все поняли такой ход.
«В Америке, наверное, ни одного материала про мой трансфер. Волейбол не так популярен. Может быть, если только в каких-то блогах появлялась информация. Но никаких официальных заявлений в прессе я не видел.
Но отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но эти люди — не моя семья и не мои друзья. Они просто говорят, так пусть продолжают говорить», — сказал Мэттью Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью с Мэттью Андерсоном читайте здесь:
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