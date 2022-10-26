«Понимаю, что о моей безопасности позаботятся». Лидер сборной США — о переезде в Россию

Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), выразил надежду, что будет чувствовать себя безопасно в России.

«Везде в мире переживают. Потому что все предположения и заявления — «А что может произойти?» — опасны. Но, опять же, это политика, а в ней я не настолько состоятелен. Это до сих пор остаётся непростым решением — приехать сюда. Всё из-за потенциала будущих обстоятельств.

Но я чувствую уверенность, понимаю, что в клубе позаботятся о моей безопасности и безопасности моей семьи, которая скоро прибудет. По крайней мере, мы держим в голове этот вариант. Мой сын сейчас в школе, в Америке, мы пытаемся решить этот момент. Я знаю, что семьи Жени Гребенникова и Майки Кристенсона здесь, в Казани. Это не вопрос, нужно просто подготовить пространство, чтобы жена и дети чувствовали себя комфортно, когда приедут», — сказал Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.