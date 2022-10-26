«Сезон в России сделает меня лучше». Лидер сборной США — о переходе в питерский «Зенит»

Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), выразил надежду, что в России будет прогрессировать как игрок.

«На чемпионате мира мы дважды играли с Польшей у них дома, перед их болельщиками. Это была тяжёлая задача. И мы были очень близки к победе. Если бы только мы имели больше времени до турнира, чтобы собраться вместе! Ведь лето короткое: две недели тренировок до ЧМ, когда мы были вместе, это не так много. Но у нас очень талантливая команда. И Олимпиада в Париже в 2024-м будет моей очередной целью. Постараюсь показать лучшее, на что способен. Так что сезон здесь может сделать меня лучше и добавить в мой арсенал ещё больше инструментов, навыков для игры на Олимпиаде», — сказал Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.