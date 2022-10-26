Винер: надо, чтобы спортсмены выступали на соревнованиях по гимнастике так же, как в боксе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова главы Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, который аргументировал своё решение допустить представителей России и Беларуси на ближайший конгресс организации.

«Конечно, хорошо, что он нас допустил, что мы будем принимать участие в конгрессе, что у России и Беларуси будет возможность высказать своё мнение по всем вопросам. Прекрасно. Надо ещё теперь, чтобы спортсмены выступали на соревнованиях по художественной гимнастике так же, как в боксе.

26 ноября будет проходить заседание Международной федерации фехтования, где тоже, скорее всего, решат допускать спортсменов из России и Беларуси на соревнования. Важно, чтобы по спортсменам был решён вопрос», — приводит слова Винер Metaratings.

Напомним, представители Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов объявили о бойкоте конгресса FIG из-за допуска России и Беларуси. Мероприятие пройдёт в Стамбуле (Турция) 11–12 ноября.