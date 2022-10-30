Гимнастка Полстяная, исключённая из сборной Латвии, объявила о завершении карьеры

Елизавета Полстяная, которую Латвийская федерация гимнастики не допустила на чемпионат мира по художественной гимнастике, приняла решение завершить профессиональную карьеру из-за невозможности выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего — моё исключение из сборной Латвии, в спорте ничего загадывать нельзя, но у меня был план подготовки к отбору на Олимпиаду в Париже. Чемпионат Европы был моим последним стартом, где я ещё представляла Латвию, после августа я уже нигде не выступала, поддерживала форму, надеясь на какое-то решение.

За сборную России я выступать не планировала, потому что здесь новые правила в нашем виде спорта, совсем другая система, плюс очень много нюансов с переходом в другую сборную после того, как ты выступал за страну на чемпионатах мира и Европы. Поэтому не обращалась о переходе во всероссийскую федерацию.

Ещё год назад начала работать тренером, совмещая это с тренировками, сейчас я работаю тренером в спортивном клубе «Спартак». Я люблю детей, получаю такое же удовольствие от работы с ними, как получала, будучи гимнасткой.

Я не хочу, чтобы эта история воспринималась негативно. Да, ситуация сложилась обидная, да, меня лишили возможности бороться за попадание на Олимпиаду, но главное — поступать по совести. И то, что я имею сейчас как гимнастка, для меня очень ценно. Я ни о чём не жалею, буду вспоминать этот этап жизни с радостью», — приводит слова Полстяной ТАСС.