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Магнус Карлсен официально подтвердил отказ от участия в матче за корону с Яном Непомнящим

Магнус Карлсен официально подтвердил отказ от участия в матче за корону с Яном Непомнящим
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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в письменной форме подтвердил свой отказ от участия в матче на первенство мира, в котором его соперником должен был стать победитель турнира претендентов Ян Непомнящий. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Гроссмейстер Дин Лижэнь в эти выходные получил официальное приглашение принять участие в матче на первенство мира, после того как действующий чемпион мира Магнус Карлсен в письменной форме официально подтвердил, что отказывается от своего права на участие в матче и защиту своего титула», — отмечается в сообщении пресс-службы организации в «Твиттере».

Напомним, китаец Дин Лижэнь занял второе место на турнире претендентов. Матч Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в 2023 году. Точные даты и место объявят позднее.

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