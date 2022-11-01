Российские гандболистки дважды обыграли белорусок в товарищеских матчах

Женская сборная России по гандболу дважды обыграла команду Беларуси в товарищеских матчах, которые прошли в Минске.

Первая встреча накануне завершилась победой россиянок со счётом 35:26. По пять мячей в составе российской команды забили Кристина Кожокарь и Антонина Скоробогатченко.

Сегодня, 1 ноября, во втором за два дня товарищеском матче сборная России вновь оказалась сильнее. На сей раз – со счётом 33:22. В составе сборной России лучшей гандболисткой матча признана правая крайняя Альбина Мурзалиева, забившая шесть мячей. Пять раз отличилась Карина Сабирова, по четыре мяча забили Кожокарь, Анастасия Илларионова и Екатерина Зеленкова. Лучшей в составе сборной Беларуси была признана вратарь Юлия Кунцевич.

Гандбол. Женщины. Второй товарищеский матч

Беларусь — Россия — 22:33 (12:16).