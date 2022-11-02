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Жена госпитализированного Карпова сообщила о пневмонии у Анатолия

Жена госпитализированного Карпова сообщила о пневмонии у Анатолия
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Наталья Буланова, супруга 12-го чемпионата мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказала, что у гроссмейстера, которого ранее госпитализировали в Москве, диагностировали пневмонию.

«Всем дорогим друзьям даю сводку здоровья Анатолия Евгеньевича на 1 ноября. Средняя тяжесть, температура нормальная, показатели хорошие, динамика положительная. Ставят сотрясение мозга, пневмония лёгкой степени. В сознании. Рвётся домой. Завтра-послезавтра очень важные дни. Навещаю каждый день.

Дорогим друзьям. 2 ноября. Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжёлый больной. Как я поняла, основная проблема заключается в пневмонии. Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Врачи стараются. Как заговорит, запишу его обращение», — цитирует Буланову «Комсомольская правда».

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