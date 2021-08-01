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Олимпиада, спортивная гимнастика: как подставили россиянку Светлану Хоркину на Олимпийских играх в Сиднее

«Обида на весь мир». Как российскую гимнастку Хоркину подставили на Олимпиаде в Сиднее
Яна Левхина
Как подставили россиянку Светлану Хоркину
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Светлана больно упала с двух снарядов и лишилась шансов на медаль. Всему виной была грубая ошибка организаторов.

Организаторы Олимпиады в Сиднее чуть не сделали из гимнасток инвалидов. Из-за неправильно установленного коня девушки больно падали на помост и уходили с него травмированными. Хоркина ехала в Австралию за статусом абсолютной олимпийской чемпионки, а получила только разбитые колени и мечты. Поражение на Играх ввело Светлану в депрессию.

История с коротконогим конём осталась с ней навсегда.

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Сильнейшая Хоркина завалила два упражнения

На Олимпиаду-2000 Светлана приехала в статусе главного фаворита. «Королева брусьев» и владелица именного прыжка была в полной решимости стать абсолютной олимпийской чемпионкой. Форма у Хоркиной была звенящая, а программы — самые сложные. Казалось, у соперниц нет никаких шансов против такой Светланы. В квалификации гимнастка уверенно стала первой, а в финале… осталась ни с чем.

В командном турнире россиянки взяли серебро, немного уступив румынкам. А через два дня пришло время личного многоборья. Соревнования не задались изначально. На опорном прыжке девушки одна за другой начали грубо ошибаться и падать. Британка Анника Ридер и вовсе сломала ногу. Но Хоркина особого внимания неудачам соперниц не придала. Светлана уверенно пошла к снаряду, начала делать именную комбинацию, а потом… жёстко приземлилась на колени. Девушка покинула помост в слезах от обиды и невыносимой боли. В тот момент Хоркина уже попрощалась с победой.

Фото: Henri Szwarc/Getty Images

Второй прыжок Светлана исполнила идеально. А затем пришло время её коронных брусьев. Хоркина выступала через боль. После своего фирменного перелёта девушка сорвалась с планки и вновь упала на разбитые колени. Такого не ожидал никто.

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Австралийка уличила организаторов в ошибке

Перед выполнением опорного прыжка австралийка Аллана Слэйтер решила обратиться к организаторам с просьбой проверить снаряд. Девушке показалось, что конь установлен ниже нормы. И гимнастка оказалась права, снаряд действительно не соответствовал регламенту. Это и послужило причиной множественных неудач гимнасток.

Австралийская делегация учинила скандал и спортсменкам разрешили исполнить прыжок заново. Но Светлана, подавленная своим выступлением, от этого отказалась, ведь брусья были уже завалены. «Я сказала: «Нет, всё. Я или первая, или никакая, перепрыгивать не буду», — признавалась гимнастка. В итоге Хоркина заняла только 11 место.

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«Шла в Олимпийскую деревню и плакала»

После окончания соревнования на Светлану нахлынула депрессия. Девушка была в отчаянии и долго не выходила на связь. В голову ей лезли совершенно ужасные мысли. К счастью, девушка взяла себя в руки и приняла решение идти дальше.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Это была не жалость, это была обида. Обида на весь мир – все были виноваты для меня тогда. Я пешком шла от дворца в Олимпийскую деревню, смотрела на красивый сиднейский театр и плакала, никого рядом не было, ночь была. Но история с коротконогим конём останется со мной навсегда», — признавалась Хоркина.

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Без личных медалей Светлана из Сиднея не уехала. Гимнастка взяла золото на брусьях и серебро в вольных упражнениях. Австралийская Олимпиада Хоркину не сломала. Девушка продолжала выигрывать чемпионаты мира и добыла ещё две медали на Играх в Афинах. Светлана вошла в историю спорта как великая гимнастка. И ошибка организаторов с конём в Сиднее этого не изменит.

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