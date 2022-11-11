Дарья Клишина показала, как купается вместе со своим четырёхмесячным сыном. Фото

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как купается в бассейне вместе со своим четырёхмесячным сыном.

«Почему купание для младенцев очень полезно? В процессе купания у малышей нормализуется циркуляция крови и снимается мышечный тонус, укрепляется иммунитет, улучшается сон и аппетит. Мои дети очень любят этот процесс, поэтому ванночка у нас включена в каждодневный режим, и раза три в неделю плаваем в бассейне», — подписала она соответствующую фотографию.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Напомним, 26 июня 31-летняя Дарья Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.