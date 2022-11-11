Сергей Карякин сообщил, что Анатолий Карпов надеется на скорую выписку
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Гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова выпишут из больницы на следующей неделе.
О госпитализации 71-летнего Карпова стало известно 31 октября, у гроссмейстера диагностирована пневмония. Карякин в своём телеграм-канале процитировал сообщение, полученное от близких чемпиона мира.
«Мне наконец позвонил АЕ! Голос достаточно бодрый. Помнит мельчайшие детали, даже названия и годы выпуска филателистических марок. Надеется на скорую выписку. Видимо, это произойдёт на следующей неделе.
Я сказал ему, что все интересуются его состоянием. Передал от тебя привет и, в свою очередь, передаю тебе личный привет от АЕ», — написано в сообщении родственника Карпова.
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