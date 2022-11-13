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«Они говорят о каком-то другом матче». Тренер норвежек — о критике шведов в адрес судей

«Они говорят о каком-то другом матче». Тренер норвежек — о критике шведов в адрес судей
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Главный тренер женской сборной Норвегии, исландец Торир Хергейрссон высказался о претензиях сборной Швеции к судейству по итогам очного противостояния двух команд на чемпионате Европы, который проходит в Словении.

Напомним, главный тренер шведской сборной Томас Акснер ранее заявил, что судьи зачастую игнорировали фолы на его подопечных.

«Они, наверное, говорят о каком-то другом матче», — заявил Хергейрссон в интервью Dagbladet.

Матч между сборными Норвегии и Швеции завершился со счётом 27:25 в пользу первых. Теперь для выхода в полуфинал чемпионата Европы шведкам нужно надеяться на победу норвежской сборной над Словенией и Данией, а также на собственный успех в матчах с командами Хорватии и Венгрии.

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