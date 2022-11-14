«Какая атмосфера. Спасибо, Германия». Брэди — о матче НФЛ в Мюнхене

Легендарный квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди опубликовал пост в соцсетях, в котором поблагодарил немецких болельщиков, пришедших на матч НФЛ между его командой и «Сиэтл Сихокс», прошедший на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
«Какая атмосфера. Спасибо, Германия», — написал Брэди, добавив эмодзи в виде сложенных рук.
Встреча завершилась со счётом 21:16 в пользу «Бакканирс». Это был первый раз в истории Национальной футбольной лиги, когда в матче международной серии сошлись лидеры своих дивизионов. «Тампа-Бэй» идёт на первом месте в дивизионе НФК Юг с показателем 5-5. «Сихокс» лидируют в дивизионе НФК Запад с показателем 6-4.
Том Брэди выиграл все три международных встречи в карьере. В составе «Пэтриотс» он дважды выступал в Лондоне (2009, 2012) и один раз в Мехико (2017).
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