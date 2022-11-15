Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы

Гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы
Комментарии

12-го чемпиона мира по шахматам гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы, сообщает телеграм-канал 112.

О госпитализации 71-летнего Карпова стало известно 29 октября, когда он неудачно упал. По одним данным, это случилось около здания Госдумы в результате нападения. По информации супруги шахматиста, речь шла о бытовой травме пожилого человека. Сообщения о диагнозе также разнились. От отёка мозга, множественных переломов и кровоизлияния до пневмонии. В больнице Карпов находился в отделении интенсивной терапии.

Карпов — трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), трёхкратный чемпион мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989), шестикратный победитель шахматных Олимпиад в составе сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988).

«Нападение, переломы — это ересь какая-то». Что известно о состоянии Анатолия Карпова? «Нападение, переломы — это ересь какая-то». Что известно о состоянии Анатолия Карпова?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022