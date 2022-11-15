12-го чемпиона мира по шахматам гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы, сообщает телеграм-канал 112.
О госпитализации 71-летнего Карпова стало известно 29 октября, когда он неудачно упал. По одним данным, это случилось около здания Госдумы в результате нападения. По информации супруги шахматиста, речь шла о бытовой травме пожилого человека. Сообщения о диагнозе также разнились. От отёка мозга, множественных переломов и кровоизлияния до пневмонии. В больнице Карпов находился в отделении интенсивной терапии.
Карпов — трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), трёхкратный чемпион мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989), шестикратный победитель шахматных Олимпиад в составе сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988).
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