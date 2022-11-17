Определились полуфинальные пары женского чемпионата Европы по гандболу

На женском чемпионате Европы по гандболу после завершения матчей основного этапа определились полуфинальные пары.

Сборная Дании, занявшая первое место в группе I, сыграет с командой Черногории, ставшей второй в группе II. Вторую полуфинальную пару составили команды Норвегии и Франции.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 ноября, в Любляне (Словения). В тот же день состоится и матч за пятое место, в котором встретятся сборные Швеции и Нидерландов.

Женский чемпионат Европы по гандболу проходит с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.