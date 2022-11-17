Паралимпийский комитет России считает незаконной приостановку членства в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением в отношении решения Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство ПКР без права апелляции.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК. В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных Уставом МПК, а также нарушение ПКР «олимпийского перемирия».



Между тем, МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями Устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными.



Что касается обвинения ПКР в нарушении «олимпийского перемирия» отметим, что ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить «олимпийское перемирие» и, следовательно, не могут нести за это ответственность.



Своими действиями МПК грубо нарушил положения Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, а также основной принцип Конвенции о правах инвалидов о недискриминации, гарантирующий инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве.



В связи с вышеуказанным ПКР считает, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР в МПК на Внеочередной Генеральной Ассамблеи МПК является незаконным.

Приостановив все членские права ПКР, МПК утверждает, что ПКР не «осудил нарушение олимпийского перемирия» и хранит «молчание». Это обвинение не выдерживает критики и обнажает лицемерие и двуличность МПК, поскольку оно явно противоречит положениям Устава самого МПК и другим положениям МПК, относительно принципиальной аполитичности этой организации и входящих в нее национальных органов.



Считаем, что, призывая ПКР осудить действия своего правительства, МПК фактически призывает ПКР нарушить Устав МПК. Более того, Исполком МПК, возбудив данное производство о наложении санкций на ПКР, де-факто уже нарушил положения своего же Устава», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПКР.